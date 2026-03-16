Jandarmii băcăuani au intervenit pentru a salva un bărbat căzut pe stradă în zona Autogării

Jandarmii au intervenit, luni, pentru a salva un bărbat aflat în dificultate, după ce acesta a căzut pe stradă în zona Autogării din municipiul Bacău, a informat Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău.

Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc în jurul orei 12:00, când un echipaj de jandarmerie aflat în misiune de patrulare a observat un bărbat care prezenta o stare vizibil degradată de sănătate și care s-a prăbușit pe trotuar.

Jandarmii au intervenit imediat și au apelat numărul unic de urgență 112 pentru a solicita sprijin medical de specialitate. Până la sosirea ambulanței, aceștia au rămas alături de bărbat, monitorizându-i starea și acordându-i sprijin.

Ulterior, persoana a fost preluată de echipajul medical sosit la fața locului și transportată pentru îngrijiri și investigații suplimentare.

Reprezentanții Jandarmeriei fac apel către cetățeni să solicite sprijinul forțelor de ordine sau al altor structuri de intervenție în cazul unor situații de urgență și să apeleze fără ezitare numărul unic de urgență 112 atunci când este necesar.