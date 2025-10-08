Jandarmii băcăuani au fost la pescuit – vezi ce capturi au avut și cum au salvat peste 20 de kg de pește

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au desfășurat o serie de acțiuni pentru prevenirea braconajului piscicol și protejarea resurselor naturale.

Ieri după-amiază, în zona lacurilor Răcăciuni, Sascut și Galbeni, forțele de ordine au depistat mai multe persoane care pescuiau fără permis sau foloseau un număr mai mare de undițe și lansete decât este permis de lege. În urma controalelor, jandarmii au aplicat amenzi în valoare totală de peste 10.000 de lei.

Pe parcursul acțiunilor, au fost identificate mai multe plase monofilament în care erau prinși pești de diferite dimensiuni și specii. Pentru a proteja echilibrul ecosistemului, peste 20 de kilograme de pește au fost eliberate cu grijă în mediul natural.

Astfel de intervenții vor continua și în perioada următoare, jandarmii băcăuani rămânând dedicați misiunii lor de a proteja patrimoniul natural și de a asigura respectarea legii.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău transmit că cetățenii se pot baza în continuare pe profesionalismul, implicarea și sprijinul jandarmilor în orice situație care afectează mediul și siguranța publică.