Jandarmii băcăuani, alături de copiii din Onești și Bacău „Pe drumul copilăriei fără de sfârșit”

Peste 100 de copii au avut parte de o întâlnire specială cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, în cadrul Școlii de vară „Pe drumul copilăriei fără de sfârșit” – ediția a IX-a, organizată la Parohia „Sfinții Arhangheli” din Deleni, precum și la Școala Româno-Americană din Bacău.

Prezența jandarmilor a adus bucurie și emoție în rândul celor mici, care au avut ocazia să afle, pe înțelesul lor, cum pot preveni faptele antisociale și cum să reacționeze corect dacă, din păcate, ajung implicați, fie ca victime sau martori, în astfel de situații neplăcute.

Pentru a face această experiență cât mai captivantă, jandarmii le-au pregătit copiilor o serie de surprize: cei mici s-au echipat cu materiale specifice de intervenție și au descoperit, pe viu, o parte din echipamentul folosit de jandarmi. Entuziasmul și zâmbetele copiilor au fost cea mai frumoasă răsplată pentru această întâlnire, care a transformat o simplă vizită într-un moment de neuitat.

Obiectivele acestei inițiative sunt clare și fundamentale: prevenirea faptelor antisociale în rândul tinerilor, evitarea implicării acestora în încălcări ale legislației privind ordinea și siguranța publică, promovarea utilizării responsabile a rețelelor de socializare și creșterea gradului de conștientizare asupra riscurilor pe care le pot întâmpina dacă nu respectă un minim de reguli pentru protecția personală.

Campania de informare și prevenire „Vacanță în siguranță!” continuă pe toată durata sezonului estival. Jandarmii băcăuani vor fi prezenți în taberele și școlile de vară organizate în județ, pentru a le oferi copiilor sprijin, informații utile și pentru a contribui la crearea unui mediu sigur, în care fiecare copil să se poată bucura din plin de vacanță.