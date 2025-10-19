Jandarmii băcăuani, acțiuni intensificate la Târgu-Ocna pentru menținerea ordinii publice

În ultimele zile, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au intensificat patrulările în zona centrală a orașului Târgu-Ocna, precum și în incintele unor blocuri unde au fost semnalate grupuri de tineri care consumau băuturi alcoolice și tulburau liniștea locatarilor.

Acțiunile au avut drept scop prevenirea comportamentelor antisociale și menținerea unui climat de siguranță și confort pentru cetățeni.

Pe parcursul intervențiilor, jandarmii au insistat asupra respectării legislației privind consumul de alcool în spațiile publice și au purtat discuții preventive cu tinerii, explicându-le importanța respectului față de ceilalți locatari și consecințele legale ale faptelor care tulbură ordinea și liniștea publică.

De asemenea, acolo unde situația a impus, au fost aplicate sancțiuni contravenționale, pentru a descuraja repetarea acestor comportamente.

Recomandări pentru cetățeni:

Evitați consumul de alcool în spațiile publice neautorizate;

Respectați liniștea și dreptul la odihnă al vecinilor, în special în timpul nopții;

Dacă observați grupuri care tulbură ordinea publică, apelați numărul de urgență 112 sau sesizați echipajele de jandarmi aflate în patrulare;

Promovați un comportament civilizat și responsabil, contribuind astfel la siguranța comunității.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru a preveni faptele antisociale și a menține un oraș liniștit și sigur pentru toți locuitorii.