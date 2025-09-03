ISU Bacău pe primul loc la proba „Scara la fereastră” – Concursurile Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență, Etapa Națională

Ieri s-a desfășurat proba „Scara de fereastră”, una dintre cele mai spectaculoase și solicitante etape ale Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență – Etapa Națională. Participanții au demonstrat curaj, agilitate și spirit de echipă, captivând publicul și juriul.

La nivel de echipe, clasamentul final al probei „Scara de fereastră” a fost:

Locul I: ISU Bacău

Locul II: ISU Neamț

Locul III: ISU Bihor

La individual, cei mai buni concurenți au fost:

Locul I: sg.maj. Nistor Raul – ISU Sibiu

Locul II: soldat Avram Claudiu – ISU Bacău

Locul III: soldat Creangă Cosmin – ISU Bacău

De asemenea, proba „Ștafeta 4×100 m” a adus emoție și spectacol, concurenții dând dovadă de determinare, fair-play și coeziune în echipă. Clasamentul acestei probe a fost:

Locul I: ISU Mureș

Locul II: ISU Bacău

Locul III: ISU Sibiu

Felicitări tuturor participanților pentru efortul și devotamentul de care au dat dovadă în cadrul competiției!