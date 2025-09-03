ISU Bacău pe primul loc la proba „Scara la fereastră” – Concursurile Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență, Etapa Națională

Ieri s-a desfășurat proba „Scara de fereastră”, una dintre cele mai spectaculoase și solicitante etape ale Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență – Etapa Națională. Participanții au demonstrat curaj, agilitate și spirit de echipă, captivând publicul și juriul.
La nivel de echipe, clasamentul final al probei „Scara de fereastră” a fost:
-
Locul I: ISU Bacău
-
Locul II: ISU Neamț
-
Locul III: ISU Bihor
La individual, cei mai buni concurenți au fost:
-
Locul I: sg.maj. Nistor Raul – ISU Sibiu
-
Locul II: soldat Avram Claudiu – ISU Bacău
-
Locul III: soldat Creangă Cosmin – ISU Bacău
De asemenea, proba „Ștafeta 4×100 m” a adus emoție și spectacol, concurenții dând dovadă de determinare, fair-play și coeziune în echipă. Clasamentul acestei probe a fost:
-
Locul I: ISU Mureș
-
Locul II: ISU Bacău
-
Locul III: ISU Sibiu
Felicitări tuturor participanților pentru efortul și devotamentul de care au dat dovadă în cadrul competiției!