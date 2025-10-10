Istoria aviației române, o filă vie din cartea demnității naționale

Reprezentanți ai Bazei 95 Aeriană „Căpitan Erou Aviator Alexandru Șerbănescu” din Bacău au participat vineri, 10 octombrie 2025, la Conferința Națională „Iașul și Aeronautica Română. Personalități, evenimente, fapte excepționale în serviciul țării”, desfășurată la Cercul Militar Iași.

Evenimentul a fost organizat de Statul Major al Forțelor Aeriene, prin Muzeul Militar „Ștefan cel Mare” – Filiala Moldova, Iași, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” și Liga Aeronautică Română – Filiala Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Ateneul Național Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” Iași.

La manifestare au contribuit, de asemenea, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov, Baza Aeriană de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu” Boboc – Buzău, Aeroclubul „Alexandru Matei” Iași, precum și instituții culturale și religioase importante – Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Dieceza Romano-Catolică Iași, Academia Română – Filiala Iași, Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” Iași, Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, Asociația „Sf. Ierarh Alexandru”, Cercul Militar Iași și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – Filiala Iași.

Conferința a debutat cu o ceremonie militară și religioasă, urmată de dezvelirea bustului generalului aviator Ermil Gheorghiu, una dintre personalitățile marcante ale aviației române. Programul a continuat cu comunicări științifice, momente artistice și expoziții dedicate tradițiilor aeronautice naționale.

În semn de omagiu față de eroii aerului, aeronave IAR-330 SOCAT din dotarea Bazei 95 Aeriană și aeronave aparținând Aeroclubului României au survolat regiunea Moldovei, oferind un moment de reculegere și respect în zbor.

Prin organizarea acestei manifestări, participanții au dorit să sublinieze continuitatea valorilor și tradițiilor aviației militare române, reafirmând că istoria aviației române rămâne o filă vie din cartea demnității naționale.

„Eroii nu mor niciodată – ei continuă să zboare prin inimile celor care le urmează exemplul.”

Felicitări tuturor organizatorilor și participanților pentru contribuția adusă la păstrarea și promovarea spiritului aeronautic românesc!