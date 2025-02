Invitație la relaxare din partea PPC Energie cu o ofertă dedicată clienților noi din județul Bacău

Ești în căutarea unui furnizor de energie electrică pe care să simți că poți conta nu numai în privința facturilor, ci și a unor servicii suplimentare care să îți facă viața mai confortabilă?

În județul Bacău, până la data de16 martie, PPC Energie are o ofertă care îi vizează pe clienții noi care optează pentru PPC Relaxat, care include atât furnizarea energiei electrice, cât și intervenții de urgență. Astfel, beneficiezi de asistență gratuită timp de 1 an pentru abonamentul de servicii, adică o reducere cumulată, pe întreaga perioadă contractuală de 12 luni, de 150 de lei (TVA inclus). PPC Relaxat aduce clienților beneficii precum două intervenții de urgență/ an incluse în pachet, în limita a 450 de lei fiecare și acces 24/7 la servicii de asistență dedicată pentru solicitările de urgență.

Mai mult, clienții noi care aleg pachetul PPC Relaxat în perioada de campanie beneficiază de un discount suplimentar de 150 de lei la achiziționarea unui aparat de aer condiționat cu capacitate de 12.000 BTU. Mai multe detalii sunt disponibile online: www.ppcenergy.ro/campanie/reduceri-relaxate-in-judetul-tau/

PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții, din toată țara și o rețea de 80 de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.

Clienții PPC Energie care vizitează www.PPCEnergy.ro sau magazinele PPC Energie din Bacău – Str. Ștefan cel Mare, nr. 28, parter, respectiv cel din B-dul. Unirii, nr. 30, parter, beneficiază de suportul consultanților dedicați pentru aspecte legate de serviciile de furnizare a energiei electrice și gaze naturale (oferte, contracte, facturi etc.). Tot în magazinele fizice, dar și online, clienții pot să beneficieze de un portofoliu extins de alte produse sau servicii avantajoase.

În privința serviciilor, clienții pot opta pentru asistență în caz de incidente la instalațiile electrice interioare, la instalația de alimentare cu apă, desfundarea instalației de canalizare a apei, repararea boilerelor electrice sau servicii de lăcătușărie pentru ușa principală a imobilului (deblocări uși).

Clienții pot să achiziționeze și produse precum centrale termice și aparate de aer condiționat. Pentru acestea, PPC Energie asigură suport pentru livrare și instalare inclus în preț, împreună cu posibilitatea de plată în rate a acestora, direct prin factura de consum.

Adițional, clienții care doresc să devină prosumatori beneficiază de oferte personalizate pentru pachete de sisteme fotovoltaice, consiliere pentru pregătirea dosarului de prosumator, obținerea Certificatului de Racordare și instalarea sistemelor fotovoltaice de către o echipă dedicată.

Pentru cei care preferă interacțiunile online, PPC Energie oferă acces la servicii și funcționalități esențiale prin intermediul platformei online www.PPCEnergy.ro , a aplicației web myppc.ppcenergy.ro și a aplicației mobile myPPC, disponibilă în mod gratuit în App Store , Google Play și Huawei AppGallery . myPPC permite gestionarea contului personal, plata facturilor și înregistrarea indexului. Tot aici clienții pot accesa oferte competitive pentru energie electrică și gaze naturale, precum și soluții energetice avansate, inclusiv sisteme fotovoltaice și echipamente eficiente energetic.

Pentru clienții care preferă plata numerar, există automate de plată de tip self-pay, amplasate în magazinele PPC Energie, precum și în rețelele de magazine Profi, Auchan, Mega Image, Carrefour, Kaufland și în alte magazine alimentare. Pentru a veni în întâmpinarea clienților care doresc să poată achita factura direct în magazinele PPC Energie, în majoritatea acestora a fost implementată o soluție de plată prin POS.

Pentru asistență prin intermediul call-center-ului, clienții pot contacta echipa PPC Energie la numărul de telefon 021.9977, apelabil din România și din străinătate, de luni până vineri, între orele 8:00 și 20:00, cu excepția sărbătorilor legale. Tot la acest număr pot fi solicitate informații despre facturi, solduri sau contracte, iar clienții pot activa servicii precum factura electronică. Solicitările scrise pot fi trimise la adresa de e-mail contact-energie@ppcgroup.com .

În data de 31 decembrie 2024, companiile de furnizare PPC Energie și PPC Energie Muntenia, parte din Grupul PPC în România, au fuzionat.