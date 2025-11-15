Invendiu violent în comuna Poduri

În această după-amiază, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din comuna Poduri, sat Valea Șoșii.

La fața locului au acționat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD, pentru gestionarea eficientă a situației. Intervenția promptă a echipajelor a făcut posibilă localizarea și lichidarea incendiului înainte ca acesta să se extindă la locuințele din apropiere.

Potrivit ISU, au ars aproximativ 120 mp de adăpost de animale, circa 40 mp de anexă, precum și plante furajere și lemne de foc depozitate în zonă.

Cauza probabilă a incendiului este un scurtcircuit electric.

Echipajele rămân în continuare la fața locului pentru efectuarea măsurilor complementare de siguranță și pentru înlăturarea ultimelor focare.