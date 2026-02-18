Învățare, nutriție și echilibru – eveniment dedicat alimentației conștiente, realizat la Palatul Copiilor Bacău

Rezultatele pozitive în domeniul nutriției sunt legate, în discursul specialiștilor, nu doar de ceea ce mâncăm, ci și de cum mâncăm, de modul în care ne raportăm la alimentație.

Ana Maria Bratu, nutriționist dietetician, a susținut, pe data de 10 februarie, în Sala de teatru a Palatului Copiilor Bacău, în fața unui public format din elevi, părinți, profesori și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Bacău (inspector școlar Cosmina Diaconu), o conferință despre ”Mindfull Eating” (”Alimentația conștientă”), ca proces esențial în creșterea calității vieții și în obținerea rezultatelor pozitive în scăderea sau, după caz, creșterea în greutate.

Evenimentul a fost organizat de prof. dr. Nela Dumea, coordonator al Cercului de Protecția Mediului și al proiectului Erasmus+ KA210 ”Later is too late. Say NO to obesity now”, în care Palatul Copiilor Bacău are ca parteneri școli din Franța, Malta și Turcia.

”Felicitări pentru proiect, am fost și la lansarea lui. Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre mâncatul conștient, despre cum să mâncați în așa fel încît să fiți prezenți acolo, când aveți farfuria în față. Pe scurt, mâncatul conștient înseamnă să fim prezenți, să ne uităm la farfurie, să fim atenți cu noi, cu starea pe care ne-o creează mâncarea. Din păcate, multora dintre noi ni se întâmplă să mâncăm nu când ne este foame, ci când suntem stresați, când suntem obosiți, când suntem distrași.

În momentul în care mâncăm impulsiv, în momentul în care nu suntem atenți la cum mâncăm, ne trezim că mâncăm prea mult. E foarte important să valorizați mâncarea. Recomandarea este să implicăm toate simțurile în momentul când mîncăm, să fim conștienți atât de gust, cât și de miros și de felul în care arată farfuria. Mâncatul conștient începe cu fiecare înghițitură, dar nu este doar despre asta, este despre cum ne simțim noi cu noi în momentul în care mâncăm.”, a subliniat Ana Maria Bratu, în cadrul evenimentului.

O problemă intens discutată a fost mâncatul în fața ecranelor (telefon, televizor etc.), care împiedică, a subliniat specialistul invitat, conștientizarea pragului de sațietate (care apare, în medie, după 20 de minute) și generează consum de hrană peste nevoile reale.

Subiectul a trezit un interes real în rândul particpanților, astfel încât specialistul Ana Mara Bratu a avut de răspuns la numeroase întrebări din partea publicului, referitoare la intermitent fasting, alimentația în cazul unor boli cronice, importanța micului dejun, consumul de pâine ș.a.m.d.

Unul dintre cuvintele cheie ale conferinței a fost ”echilibru”, excesul putând transforma un aliment bun, precum fructele, de exemplu, într-un inamic, atunci sunt consumate în exces sau după ora 18.00.

”Foamea nu este o soluție. Săritul peste mese, mai ales în cazul copiilor, chiar nu este indicat”, ”Introduceți la fiecare masă legume și fructe, care aduc vitamine”, ”Foamea vine din corp. Poftele vin din minte”, ”Cu cât e mai colorată farfuria, cu atât este mai bogată în nutrienți”, ”Încetiniți ritmul când mâncați!”, ”Nu mâncați din impuls!”, ”Gusturile se cultivă!”,”Avem nevoie de toate grupele alimentare Nu există alimemente bune sau alimente rele, există echilibru în toate.”, au fost câteva dintre afirmațiile pe care le-a făcut specialistul în cadrul evenimentului, pentru a sublinia ideea mâncatului conștient și pentru a atrage atenția asupra mâncatului emoțional, ca problemă principală a luatului în greutate.

Ana Maria Bratu a recomandat, chiar, consumul de pâine (integrală, pentru o sațietate ridicată), în special la micul dejun, dar evitarea acestui aliment, un carbohidrat rapid, cu indice glicemic ridicat, în asociere cu alți carbohidrați rapizi, precum cartofi, fasole, orez, paste.

”Alegerea temei pentru conferință am făcut-o împreună cu invitata. Am rugat-o pe doamna Bratu ca, din experiența ei de clinician, să-mi spună care este cea mai frecventă cauză a obezității la adolescenți și tineri. Iar doamna mi-a spus că, în proporție covârșitoare, asta vede în cabinet, mîncat pe stare emoțională dezechilibrată, neputința tinerilor în a-și identifica emoțiile, pe care le suprimă mâncând în exces. Și atunci ne-am propus ca acesta să fie tema întâlnirii – mâncatul emoțional”, a declarat prof.dr. Nela Dumea, organizatorul principal al evenimentului.

”Faceți sport, pentru că este cel mai bun inamic al obezității”, a punctat în cadrul conferinței prof. antrenor Dorin Mihail Cruceanu, director al Palatului Copiilor Bacău și membru al echipei de proiect, care a vorbit, de asemenea, despre rolul esențial pe care îl au părinții în stabilirea obiceurilor alimentare ale copiilor, prin modelul pe care îl oferă în familie, mai ales în condițiile în care ”doi din cinci copii sunt supraponderali în România”.

Conferința și dezbaterea au fost urmate de un concurs cu premii, un Quiz digital despre ”Emotional Eating” (”Mâncatul emoțional”), realizat, în Kahoot, de prof. Laura Dumitru, membră a echipei de proiect împreună cu elevii de la cercul pe care îl coordonează – ”Sanitarii pricepuți”. Elevii implicați în mobilitățile de proiect au vorbit despre experiența lor în vizita de lucru la școala parteneră din Malta. Cei care urmează să participe la mobilitatea din Corsica au povestit cum se pregătesc pentru această experiență.

”O farfurie potrivită, din ce am învățat și din ce ni s-a prezentat în această mobilitate e 50 – 60 la sută legume, 30 la sută proteine, și restul carbohidrați.” – a declarat pe scena evenimentului Vlad Clopoțel, elev de la Cercul de Protecția Mediului.

În finalul întâlnirii, au fost vizionate filmulețe realizate de elevii implicați în proiect în mobilitatea din Malta și a fost prezentată expoziția de lucrări de artă (desene, picturi), create de elevi de la Palatul Copiilor Bacău, pe tema proiectului, din a cărui echipă mai face parte și prof. Roxana – Petronela Găvănaș-Pahome, care a subliniat, de asemenea, importanța sportului într-o viață echilibrată, atât în rândul copiilor, cât și al adulților.

Evenimentul a avut ca scop și comunicarea către părinți și elevi a procedurilor legate de derularea următoarelor proiecte Erasmus+, o noutate importantă fiind faptul că Palatul Copiilor Bacău a obținut acreditarea Erasmus+ în domeniul școlar, valabilă până la 31 decembrie 2027.

De asemenea, doamna Dumea Nela – ambasador Erasmus+ și eTwinning a făcut o prezentare a oportunităților de învățare ce pot fi accesate de către școli, oferind informații cadrelor didactice prezente despre termenele de aplicare a propunerilor de proiecte Erasmus+ pentru acțiunile cheie 1 și 2.

”Învățarea devine mai valoroasă atunci când este împărtășită. Prin acest eveniment de multiplicare din proiectul Erasmus+ ne-am propus să ducem mai departe cunoștințele despre prevenirea și tratarea obezității, pentru ca impactul să depășească granițele școlii și să ajungă cât mai departe, în comunitate. Împreună, putem transforma informația în schimbare reală”, ne-a mai spus doamna prof. Dumea Nela, coordonatorul și inițiatorul proiectului.