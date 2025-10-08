Întrerupere temporară a furnizării apei potabile în zona de sud a municipiului Bacău

Compania Regională de Apă Bacău (C.R.A.B. S.A.) informează consumatorii că, urmare a solicitării S.C. WILLY IMPEX S.R.L. privind executarea lucrărilor de înlocuire a unei vane de concesie, se va întrerupe furnizarea apei potabile în zona Sud a municipiului Bacău, în intervalul: 09 octombrie 2025, ora 23:00 – 10 octombrie 2025, ora 06:00.

Sunt afectați consumatorii din perimetrul cuprins de la Tic Tac până la Metro, inclusiv zona Cornisa Bistriței.

Pe durata lucrărilor, în restul municipiului Bacău, apa potabilă va fi furnizată la debit și presiune scăzută, iar în zonele înalte ale orașului și la etajele superioare ale blocurilor este posibil ca apa să nu ajungă temporar la robinete.

Nu vor fi afectați de această oprire consumatorii din cartierele Șerbănești și Izvoare.

Pentru a evita neplăcerile cauzate de lipsa apei, C.R.A.B. S.A. recomandă utilizatorilor să își constituie rezerve de apă potabilă pentru perioada menționată.

La reluarea furnizării, este posibil să apară fenomene temporare de turbiditate (apă ușor tulbure), care vor dispărea după scurgerea apei câteva minute la robinet.