Intervenție rapidă a jandarmilor la o altercație cu amenințare cu cuțitul în Onești

Ieri seara, în jurul orei 21:50, o patrulă de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, aflată în patrulare pe raza municipiului Onești, a intervenit rapid pentru a gestiona o situație tensionată.

Aceștia au observat o altercație izbucnită între doi bărbați, în cadrul căreia unul dintre aceștia striga după ajutor, declarând că este amenințat cu un cuțit.

Imediat, jandarmii au somat persoanele implicate să înceteze conflictul. Unul dintre bărbați a fost surprins ținând în mână un briceag cu lama de aproximativ 10 cm.

Acesta a fost imobilizat rapid, iar în urma verificărilor amănunțite, asupra sa a fost găsit și un al doilea briceag cu lama de 8 cm, ascuns în buzunar.

Persoanele implicate au fost conduse la sediul Detașamentului 3 Jandarmi Onești, unde au fost întocmite actele de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.

Ulterior, acestea au fost predate organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.