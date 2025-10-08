Intervenție promptă a polițiștilor pentru salvarea unui bărbat aflat în stare de inconștiență

Un echipaj de poliție din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului a intervenit rapid pentru a salva viața unui bărbat în vârstă de 71 de ani, care a fost găsit căzut pe marginea unui drum din localitate, în stare de inconștiență.

În timpul patrulării, polițiștii au observat bărbatul și, fără ezitare, i-au acordat primul ajutor, transportându-l apoi la domiciliu, unde au rămas până la sosirea echipajului medical. Bărbatul suferă de multiple afecțiuni medicale, iar intervenția rapidă a oamenilor legii a fost crucială pentru starea sa de sănătate.

Autoritățile fac un apel către cetățeni să nu rămână indiferenți în astfel de situații și să ofere sprijin persoanelor aflate în dificultate, informând imediat poliția sau serviciile medicale de urgență.