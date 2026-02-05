Intervenție pe aleea Dumbravei din municipiul Onești!

Astăzi – 05 februarie 2026, s-a înregistrat o avarie la nivelul sistemului de alimentare cu apă, de pe aleea Dumbravei, din orașul Onești, județul Bacău.

Pentru executarea lucrărilor de reparație, echipele RAJA sunt nevoite să reducă presiunea apei potabile, în intervalul orar 11:00 – 15:00, consumatorilor de pe aleea Dumbravei, aleea Podei și Calea Bacăului (parțial). La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile la parametri optimi, în cel mai scurt timp.

Biroul de Comunicare RAJA S.A.