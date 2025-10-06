Intervenție chirurgicală majoră reușită la Spitalul Orășenesc „Ioan Lascăr” Comănești

O pacientă de 74 de ani, diagnosticată cu tumoră pelviabdominală voluminoasă cu punct de plecare ovarian, a fost operată cu succes în cadrul unei intervenții chirurgicale de înaltă complexitate. Procedura a fost realizată printr-un abord multidisciplinar, sub coordonarea directorului medical, Dr. Chetrar Vadim, medic primar obstetrică-ginecologie.

Operația a presupus excizia completă a formațiunii tumorale, care afecta mai multe structuri din zona pelviabdominală și punea probleme majore de compresie asupra organelor interne. Dificultatea intervenției a constat atât în dimensiunea mare a tumorii, cât și în riscurile asociate vârstei înaintate a pacientei, necesitând o colaborare strânsă între specialități pentru a evita complicațiile intraoperatorii.

Echipa medicală a fost alcătuită din Dr. Gorcioaia Mihai – medic primar ATI, Dr. Lisman Gabriel – medic primar chirurgie generală și Dr. Osoianu Iulian – medic specialist urologie. Împreună, medicii au reușit să finalizeze cu succes intervenția, asigurând excizia completă a tumorii.

Potrivit reprezentanților spitalului, evoluția postoperatorie a pacientei a fost favorabilă, cu o recuperare rapidă și fără complicații.