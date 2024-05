Întâlnirea consorţiului UP University la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

În perioada 16-17 mai 2024, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău găzduieşte întâlnirea semestrială a membrilor consorţiului UP University: Artevelde University of Applied Sciences – Belgia (coordonator consorţiu), FH Münster University of Applied Sciences – Germania, HAN University of Applied Sciences – Olanda, IMC University of Applied Sciences Krems – Austria, Oulu University of Applied Sciences – Finlanda, University of Vic-Central University of Catalonia – Spania, Vasile Alecsandri University of Bacău – România, University Del Piemonte Orientale – Italia, DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies – Slovenia, UNIKO University of Korçé – Albania şi KROK University – Ukraine (partener asociat).

Deschiderea evenimentului va avea loc joi, 16 mai 2024, ora 9:30, în Aula Universității.

Pe parcursul celor două zile, reprezentanţii acestor universităţi europene analizează parcursul realizat de alianţa pe durata celor doi ani de existenţă şi propun o strategie de progres conformă cu aplicaţia depusă în cadrul apelului European Universities Initiative din februarie 2024. Intitulată „Responsible Living for the Next Generations”, aplicaţia urmăreşte atât obiective locale şi regionale ale universităţilor partenere, cât şi alinierea la obiectivele dezvoltării durabile formulate de Organizația Naţiunilor Unite (SDG 3, 11 şi 12). Consorţiul are în vedere dezvoltarea de noi forme de studiu şi perfecţionare pe tot parcursul vieţii (microcredenţiale, parcursuri flexibile de învăţare), precum şi abordări globale (diploma europeană) într-o gamă largă de domenii ale cunoaşterii.

La eveniment participă şi reprezentanţi ai instituţiilor şi partenerilor economici din regiune: Consiliul Judeţean Bacău, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, AEROSTAR S.A. Bacău, SCC Services România, filiala Bacău și Digital Innovation Zone, Iaşi.