Întâlnire între Consiliul Județean Bacău și reprezentanți ai Ambasadei Marii Britanii: discuții despre oportunități economice pentru companiile locale

Consiliul Județean Bacău a organizat, în această săptămână, o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Ambasadei Marii Britanii în România, la solicitarea structurilor diplomatice britanice. La discuții au participat David Edmondson, Consilier Politic și Economic, alături de o echipă a ambasadei.

Reprezentanții administrației județene au subliniat importanța cooperării internaționale și a deschiderii către noi piețe pentru mediul de afaceri local. În cadrul întrevederii, mai multe companii băcăuane – între care Barrier, Agricola, Barleta Moldova, Rhino Safety, GDM, Dunicec Com și Sudometal – au prezentat activitatea pe care o desfășoară, proiectele în derulare, dar și provocările și oportunitățile de dezvoltare întâlnite.

Discuțiile au vizat posibilități de colaborare economică, schimburi comerciale și inițiative prin care firmele locale ar putea beneficia de sprijin în procesul de acces pe piețe internaționale, inclusiv pe piața britanică.

Consiliul Județean Bacău transmite că își menține angajamentul de a sprijini mediul de afaceri din județ prin inițierea unor astfel de întâlniri, prin parteneriate și proiecte menite să susțină competitivitatea și potențialul economic al companiilor locale.