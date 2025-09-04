Insula de Agrement Bacău are hartă tactilă: un pas important pentru accesibilizarea spațiilor publice

Insula de Agrement Bacău devine mai prietenoasă și mai accesibilă pentru persoanele cu deficiențe de vedere, prin inaugurarea unei hărți tactile care facilitează orientarea independentă în acest spațiu recreativ.

Proiectul face parte din inițiativa DiverCity, derulată de Asociația Romanian Youth Movement for Democracy (RYMD), în parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și cu sprijinul financiar a două companii private. Harta tactilă a fost realizată cu implicarea studenților, care au contribuit la design și la adaptarea acesteia pentru utilizatorii nevăzători.

Un beneficiar direct al proiectului a declarat:

„Deși mulți dintre noi frecventăm insula, până acum nu aveam o imagine clară asupra felului în care sunt dispuse spațiile, zonele de relaxare și cum putem ajunge la ele în mod independent.”

Primăria Municipiului Bacău s-a alăturat demersului și a sprijinit montarea panoului informativ pe insulă, marcând astfel un pas semnificativ în direcția conștientizării și promovării accesibilizării spațiilor publice.

Reprezentanții RYMD subliniază importanța acestei inițiative:

„Pentru noi, această hartă înseamnă mai mult decât orientare. Este o dovadă că atunci când comunitatea, tinerii și instituțiile lucrează împreună, putem crea locuri cu adevărat incluzive și prietenoase pentru toți.”

Harta tactilă va putea fi descoperită și testată de public pe 6 septembrie, la evenimentul „Începem toamna împreună”, organizat pe Insula Mică de Agrement. Programul va include muzică live, ateliere creative, mâncare și activități interactive, toate având ca scop promovarea diversității și a incluziunii.