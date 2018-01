Instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău și-au stabilit taxele pe care le vor aplica în noul an și care vor constitui venituri proprii. Astfel, Complexul Muzeal de Istorie „Iulian Antonescu” a majorat cu 25 la sută taxa pentru descărcare de sarcină arheologică, mai exact de la 400 la 500 lei/zi pentru arheologii înscriși în Registrul Național. Închirierea spațiilor va costa între 120 și 600 lei/zi, iar taxa pentru vânzarea în regim de consignație va fi 15-30 la sută din valoarea obiectelor. Taxa pentru vânzarea materialelor care valorifică patrimoniul începe de la 1 leu – vederi, calendare – și ajunge la 78 de lei pentru un album Nicu Enea. Complexul „Ion Borcea” a stabilit o taxă de 2 lei/persoană pentru prezentările multimedia, 3 lei pentru planetariu, 10 lei pentru fotografierea/filmarea în muzeu. Vânzarea materialelor care valorifică patrimoniul județului și al muzeului va costa între 1,5 și 8 lei/obiect. Cele mai mari taxe vor fi percepute pentru efectuarea de studii și proiecte: 408,75 – 2331,25 lei/lucrare. Taxa pentru vânzarea în regim de consignație va reprezenta 10 la sută din valoarea obiectului, iar cea pentru folosirea sălii de conferințe va fi de 50 de lei/oră. Biblioteca „C. Sturdza” va percepe 0,20 lei/pagină pentru copierea de documente și penalități de întârziere la restituirea cărților de 0,10 lei/zi. Drumurile, mai scumpe decât arta Filarmonica „Mihail Jora” va închiria sala „Ateneu” cu sume cuprinse între 450 și 2100 lei. Taxa de intrare la spectacol va fi de 10 lei, dar pentru elevi, studenți, pensionari și grupuri va fi redusă la jumătate. Vor intra gratuit veteranii de război, pensionarii din cultură și persoanele cu dizabilități. Ansamblul „Busuiocul” va percepe tarife între 30 și 450 de lei pentru confecționarea unor piese ale costumului popular, cele mai ieftine fiind bata și poalele, iar cele mai scumpe, sumanul și mantia. Serviciul Public Județean de Drumuri va percepe 20-50 de euro pentru emiterea autorizației speciale de transport. Amplasarea de cabluri și stâlpi va costa între 0,21 și 1,82 euro/m/lună, iar cea de conducte (de apă, canalizare, gaze), între 0,66 și 13,17 euro/m/lună, mai scumpă fiind pe poduri. În sfârșit, pentru amplasarea de chioșcuri, rulote, măsuțe în zona drumurilor, proprietarii vor plăti 0,45 euro/mp/lună, pentru parcările firmelor – 0,50 euro/mp/lună, iar pentru panourile publicitare, 0,75 euro/mp/lună. 0 SHARES Share Tweet

