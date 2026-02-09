Inspectoratul Școlar Județean Bacău organizează simulări județene pentru examenele naționale din 2026

Inspectoratul Școlar Județean Bacău organizează, cu sprijinul unităților de învățământ din județ, simulări județene pentru Evaluarea Națională și Examenul de Bacalaureat, în vederea pregătirii elevilor pentru sesiunile de examene naționale din anul 2026, a anunțat inspectorul școlar general Anca Egarmin.

Potrivit calendarului stabilit, simulările pentru Evaluarea Națională se vor desfășura în zilele de 9 și 10 februarie, la disciplinele limba și literatura română și matematică.

Simulările probelor scrise ale examenului de Bacalaureat sunt programate în perioada 16–18 februarie, incluzând limba și literatura română, matematică sau istorie, precum și proba la alegere a profilului și specializării.

Inspectorul școlar general Anca Egarmin a subliniat că aceste simulări au un rol esențial în procesul educațional, având drept obiective principale conștientizarea, în timp util, a necesității unei pregătiri temeinice, stabilirea unui punct de plecare privind nivelul de performanță al elevilor, precum și îmbunătățirea rezultatelor obținute la examenele naționale.

„Simulările județene reprezintă un exercițiu important atât pentru elevi, cât și pentru profesori, oferind repere clare pentru adaptarea strategiilor de predare și învățare, în beneficiul performanței școlare”, a precizat conducerea Inspectoratului Școlar Județean Bacău.

La aceste simulări vor participa elevii claselor a VIII-a și a XII-a, în condiții similare celor de examen, rezultatele urmând să fie analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, în vederea optimizării pregătirii pentru examenele din 2026.