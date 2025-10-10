Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, prezent la „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți 2025”

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a participat astăzi la evenimentul „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți 2025”, organizat la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Reprezentanții instituției au prezentat tinerilor oportunitățile de carieră oferite de Jandarmeria Română și au discutat despre valorile care definesc această profesie – onoare, responsabilitate și devotament față de comunitate.

Evenimentul a oferit absolvenților interesați posibilitatea de a afla mai multe despre admiterea în Școlile Militare de Subofițeri Jandarmi, sesiunea septembrie – decembrie 2025. Procesul de selecție, organizat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne conform Ordinului nr. 177/2016, se desfășoară transparent și oferă șanse egale tuturor candidaților care îndeplinesc condițiile legale: cetățenie română, domiciliu în România, diplomă de bacalaureat, capacitate deplină de exercițiu, aptitudini medicale, psihologice și fizice corespunzătoare, precum și lipsa antecedentelor penale.

Concursul de admitere presupune mai multe etape: înscriere online, verificarea dosarelor, evaluare psihologică, probă sportivă, test scris, examinare medicală și afișarea rezultatelor finale. Calendarul sesiunii este următorul:

Până la 17 octombrie 2025: înscrierea exclusiv online pe portalul hub.mai.gov.ro, secțiunea Învățământ;

Până la 3 noiembrie: transmiterea dosarelor pentru verificare și validare;

17 octombrie – 3 noiembrie: evaluarea psihologică (locațiile și datele vor fi comunicate ulterior);

7 – 12 noiembrie: proba sportivă, organizată în centre zonale, în funcție de domiciliu;

15 noiembrie: testul scris;

24 noiembrie – 19 decembrie: examinarea medicală;

În jurul datei de 24 decembrie: afișarea rezultatelor finale.

Toate informațiile, programările și rezultatele vor fi disponibile pe platforma hub.mai.gov.ro, iar înscrierea se realizează exclusiv online.

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău încurajează tinerii să urmeze o carieră în Jandarmeria Română – o profesie cu sens, provocări și satisfacții. Cei interesați pot obține informații suplimentare la numărul de telefon 0234 543 131, interior 24407 – Serviciul Resurse Umane.

Jandarmeria Română își reafirmă misiunea de a forma oameni dedicați, responsabili și pregătiți să servească societatea cu onoare.