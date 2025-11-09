Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, alături de participanții la Campionatul Național de OFF Road 2025 din Slănic Moldova

În acest weekend, stațiunea Slănic Moldova găzduiește o nouă etapă a Campionatului Național de OFF Road 2025, un eveniment spectaculos dedicat pasionaților de aventură și motoare.

Pe toată durata competiției, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, alături de jandarmii montani, se află în teren pentru a asigura un climat de ordine, siguranță și respect reciproc, astfel încât toți participanții și spectatorii să se bucure de eveniment în condiții optime.

Echipajele de jandarmi acționează pentru prevenirea oricăror fapte antisociale și sunt pregătite să intervină prompt în sprijinul cetățenilor.

Jandarmeria Bacău face apel la respectarea măsurilor stabilite de organizatori, la evitarea conflictelor și la o bună colaborare cu forțele de ordine aflate la fața locului. Totodată, participanții sunt încurajați să manifeste responsabilitate față de mediul înconjurător, păstrând curățenia și protejând frumusețea naturală a zonei.

Pentru orice situație neprevăzută sau incident, cetățenii sunt rugați să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze direct jandarmilor prezenți în zonă.

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău urează tuturor mult succes, fair-play și un weekend plin de adrenalină în siguranță!