În perioada 12.02 – 22.02.2018, efective din cadrul unităţii vor acţiona pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a examenului de Bacalaureat 2018 Pe timpul desfăşurării primei sesiuni a examenului de bacalaureat, jandarmii băcauani vor adopta măsurile specifice, în cooperare cu structurile de poliţie competente teritorial, pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică în zona unităţilor de învăţământ unde se organizează centre în care se susţin probe specifice (lingvistice si digitale). La nivelul judeţului Bacău, jandarmii vor asigura măsurile de ordine şi siguranţă publică la 15 unităţi de învăţământ, în scopul desfăşurării în condiţii de siguranţă a examenelor. Misiunile jandarmilor constau, în principal, în prevenirea faptelor antisociale care ar putea tulbura ordinea şi liniştea publică, desfăşurarea în condiţii optime a examenelor, soluţionarea imediată a oricăror incidente care ar putea pune în pericol siguranţa elevilor sau a cadrelor didactice.

