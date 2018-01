În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 151 din 07.12.2017 pentru modificarea și completarea O.M.I.R.A. nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor M.A.I., a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 992 din 14.12.2017 noul însemn heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău. Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău se prezintă dupa cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 146/2016 pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în faţă, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului, se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea şi al cincilea mai mari şi decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, aşezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea şi al patrulea mai mici şi încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuţite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor, pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din faţă sunt vizibile, de formă arcuită şi ornate cu perle, care se reunesc şi se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă. Pe pieptul acvilei, un scut, tăiat, având, în cartierul din partea de sus, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe roșu, un munte de sare de argint. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE). În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * BACĂU. Semnificaţia elementelor însumate: a) romb – viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b) litera J – sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c) cununa din frunze de stejar – forţa, puterea, autoritate veche; d) muntele de sare – element preluat de la stema judeţului Bacău pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea. Potrivit normelor legale, însemnele heraldice proprii, instituite şi utilizate în Ministerul Administraţiei şi Internelor constituie mijloace de identificare şi particularizare a structurilor şi personalului acestuia, îmbinând prin simbolistica lor tradiţiile de armă cu reprezentări actuale.

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău s-a făcut potrivit normelor stricte ale artei heraldice, cu păstrarea elementelor specifice zonei de responsabilitate a unităţii şi misiunilor acesteia.

Însemnul heraldic poate fi reprodus pe legitimaţii, insigne, ecusoane, medalii, plachete, antetul corespondenţei, diplome, obiecte de protocol (invitaţii, fanioane, pliante) sau pe frontispiciul publicaţiilor Ministerului Administraţiei şi Internelor , cu respectarea strictă a proporţiilor şi cromaticii machetei originale. De asemenea, însemnul heraldic specific fiecărei arme sau instituţii, poate fi amplasat la intrarea în sediile unităţilor sau instituţiilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, în sălile de tradiţii, cluburi, muzee, săli de festivităţi, ţinându-se cont de decoraţiunile interioare, stilul şi arhitectura edificiilor, precum şi de dimensiunile sălilor şi birourilor.

Totodată, însemnul heraldic poate fi inscripţionat pe bordul sau portierele autovehiculelor şi autospecialelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor. 47 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.