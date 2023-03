ÎNOT – CS NAUTICA  BACĂU începe anul competițional cu 11 medalii

CAMPIONATUL NAȚIONAL – ETAPA REGIONALĂ 2023 rezervata copiilor 10-11 ani, organizat de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern cu participarea a 148 de sportivi ai 22 de cluburi din regiunea Moldovei, a avut loc în acest week-end la Bacău

Din cadrul echipei NAUTICA Bacău au făcut parte 10 sportivi: Mereuță Andreas, Smîntancă Vlad, Geamăn Daniel, Stanciu Darius, Ostaci Iannis, Deleu Cosmin, Ciuche Robert, Ocanoaia Damian, Brici Antonia, Tofan Daria.

Sub îndrumarea antrenorilor CS Nautica: Poeană Adrian și Popa Alexandru, acești copii au avut toată susținerea părinților care i-au încurajat din tribunele Bazinului de Înot Bacău ce au răsunat în cele două reuniuni de concurs în zilele 18-19 martie.

Rezultate:

Mereuță Andreas (11 ani)

loc I la 200m Liber (2.23.4)

Loc I la 200m Mixt (2.42.7)

Loc II la 50m Liber (30.9)

Loc II la 50m Spate (36.6)

Smîntancă Vlad (11 ani)

Loc I la 50m Fluture (32.3)

Loc II la 50m Bras (41.2)

Loc II la 200m Mixt (2.47.9)

Loc III la 200m Liber (2.26.5)

Geamăn Daniel (11 ani)

Loc III la 50m Bras (43.2)

Stanciu Darius (10ani)

Loc III la 200m Mixt (3.15.2)

Ostaci Iannis (10ani)

Loc III la 50m Spate (41.3)

Competiția a adunat la start copii de 10 ani pentru care acestă primă etapă a reprezentata si primul concurs oficial din cariera lor, un obiectiv stabilit cu ani în urmă și copii de 11 ani care au deja un an de experienta in competitii oficiale, avand același obiectiv, calificarea la finala Campionatului National de copii 10-11 ce de va desfasura la Brasov in perioada 17-18.06.2023.

Organizarea Federației Română de Natație și Pentatlon Modern a fost una conform așteptărilor noastre, iar Bazinul de Înot din Bacău rămâne unul dintre cele mai reprezentative pe plan național și asta se oglindește în rezultatele obținute pe plan național și internațional, de-a lungul timpului, de sportivii băcăuani. (Galeru Ovidiu, coordonator CS Nautica Bacău)