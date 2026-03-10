Înot: Băcăuanca Ioana Roxana Cojocaru reprezintă România la Para Swimming World Series din Italia

Sportiva de 19 ani pregătită de fosta campioană continentală Simona Axinte la ACS Aquatic Baby Mar este prezentă săptămâna aceasta sub tricolor la întrecerile de la Lignano Sabbbiadoro, obiectivul fiind obținerea clasificării internaționale în înotul paralimpic

Dintr-un scaun rulant în bazin. Și din bazin în lume. În lumea întreagă. Concurând cu întreaga lume, dar înainte de toate, cu propriile limite. Și, bineînțeles, învingând. Așa cum stă bine unei campioane. Iar Ioana Roxana Cojocaru este o campioană. O adevărată campioană. La fel cum a fost, cum a rămas și cum va fi mereu antrenoarea sa de la ACS Aquatic Baby Mar Bacău, Simona Axinte (Păduraru).

În vârstă de 19 ani pe care i-a împlinit pe data de 14 februarie, Ioana, care este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național Catolic „Sfântul Iosif” din Bacău, reprezintă România la Para Swimming World Series ce se derulează săptămâna aceasta în Italia, la Lignano Sabbiadoro.

Obiectivul Ioanei Cojocaru în Peninsulă este obținerea clasificării internaționale în înotul paralimpic. Înscrisă la probele 50 m liber și 50 m spate, ambele la clasa S4, Ioana va avea clasificarea miercuri, 11 martie, la ora 16.00.

„În baza unei comisii formată din medici, fizioterapeut, kinetorerapeut și antrenor specializat în para înot, sportivii sunt clasificați în funcție de tipul și severitatea dizabilității lor, pentru a avea competiții echitabile”, a declarat pentru „Deșteptarea” antrenoarea Ioanei Roxana Cojocaru, fosta campioană europeană la înot, Simona Axinte.

Progresul Ioanei în plan sportiv este unul pe măsura voinței sale extraordinare. Chezășie stă faptul că sportiva paralimpică ajunsă să reprezinte astăzi România în lume a învățat să înoate în urmă cu mai puțin de un an!

„Sunt antrenoarea Ioanei din luna mai 2025, când a și învățat înotul sub îndrumarea mea. În scurt timp, a demonstrat o evoluție vizibilă, susținută de dorința și determinarea ei de a reuși. Prin perseverența pe care o arată zi de zi, Ioana are potențialul de a deveni un promotor al sportului paralimpic și un exemplu de inspirație pentru alți copii cu dizabilități”, sunt cuvintele de campioană- în materie de sport și de viață- ale Simonei Axinte.

Și pentru că, așa cum aminteam, Ioana Roxana Cojocaru este, la rândul ei, o campioană, drumul său -dintr-un scaun rulant în bazin și din bazin în lume, în întreaga lume- va continua cu aceeași ambiție și dorință de reușită.

Următoarea provocare? În luna mai, în Germania, unde, în funcție de clasificarea din Italia, băcăuanca de 19 ani va concura pentru realizarea baremului de calificare la Campionatul European. Te susținem și te admirăm, Ioana!