Inimaginabil, cât de rea s-a făcut lumea…

Mă numesc Nicolaie Ionescu și sunt din municipiul Bacău.

Nu știu cum ați început dumneavoastră anul 2026 (urarea mea este să aveți un an bun din orice punct de vedere), însă eu l-am început… cu stângul.

Nu este o noutate pentru nimeni faptul că locurile de parcare sunt total insuficiente pe toată raza orașului, astfel că parcarea a devenit o problemă la ordinea zilei, problemă pe care niciun primar de până acum nu a reușit să o rezolve.

Pe de altă parte, toate demersurile făcute până acum pentru amenajarea unui spațiu de parcare la marginea trotuarului, aici la noi, au eșuat, deoarece a fost nevoie să se amenajeze piste pentru biciclete. Noi, posesorii de autoturisme, contăm mai puțin.

Ei bine, într-o zi de după începutul anului, pensionar fiind, am mers după-amiaza la cumpărături și, revenind acasă, nu am găsit niciun loc de parcare – nici la vedere, nici în spate, în condițiile în care, în perioada respectivă, mulți oameni erau încă în vacanță de sărbători. Am căutat și în spatele blocului, unde se află o mulțime de garaje, iar la capătul acestora am găsit un loc care părea neocupat.

Analizând situația, am constatat că, dacă parcam acolo, nu exista riscul de a bloca nici ieșirea, nici intrarea în ultimul garaj.

Cu toate acestea, a doua zi dimineață, când am mers la mașină, am găsit un mesaj scris pe ambalajul unei pizza:

„Nu mai parca în fața garajului!”

Se vedeau clar – și se pot vedea și acum – atât urmele mașinii mele, cât și urmele mașinii respective, ceea ce dovedește că nu l-am incomodat nici la ieșirea, nici la intrarea în garaj.

Am lăsat cartonul cu înscrisul lângă gard, am urcat în mașină și am plecat la țară, unde mă aștepta mama mea, în vârstă de 95 de ani. După câteva sute de metri parcurși, am constatat că ceva nu este în regulă. Am tras imediat pe dreapta și, verificând mașina, am observat că ambele anvelope din spate erau pe jantă.

M-am deplasat în această stare până la o stație OMV, unde am umflat anvelopele, constatând că, cel mai probabil, cineva le dezumflase prin desfacerea capacelelor de la ventil. La întoarcerea de la țară, am mers la un punct de vulcanizare și am solicitat verificarea roților. Lucrătorul mi-a spus că ambele anvelope din spate sunt compromise, deoarece am rulat cu roțile pe jantă, fiind necesară înlocuirea lor cât mai urgent.

Surpriza neplăcută a continuat și a doua zi, când unul dintre vecini m-a sunat să-mi spună că roata din față, partea dreaptă, este dezumflată. Am găsit situația întocmai.

Am mers din nou la vulcanizare și, verificând roata respectivă, s-a constatat că fusese străpunsă intenționat cu un obiect ascuțit; după urme, părea să fi fost folosită o șurubelniță mare, fiind necesară aplicarea unui petic.

Tot acest „circ” m-a costat aproximativ 600 de lei. Și consider că, totuși, nu sunt vinovat pentru modul în care am parcat.

Stau și mă întreb: dacă respectivul nu a fost cu adevărat deranjat sau incomodat, de ce a făcut ce a făcut? Ce satisfacție a putut avea provocând acest rău?

Știu că se va spune: „Ai dovezi de acuzi?”

Eu spun că am o mare dovadă: Ochiul Celui de Sus.

Știu, de asemenea, că nici Poliția Locală, nici Primăria nu vor face absolut nimic. Ceea ce îmi doresc este să arăt Primarului ce dezastru a creat prin dotarea orașului cu aceste „minuni” de piste de biciclete, prea puțin folosite.

P.S.

Nu m-ar mira dacă mâine dimineață aș găsi din nou vreo anvelopă spartă… sau chiar pe toate.

Mă gândesc, însă, ce funcție are acest om (sper că nu una de conducere), ce minte și ce inimă are… Singura soluție de compensare pentru tot răul făcut este să îl pun în candela aprinsă și să mă rog ca Dumnezeu să-i dea… după inimă și după minte.

Doamne ajută!

Nicolaie Ionescu

Bacău, 13.01.2026