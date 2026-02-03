Infracțiune silvică descoperită în flagrant, în județul Bacău. Material lemnos confiscat în valoare de peste 36.000 de lei

Polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol Bacău, împreună cu specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Suceava și Direcției Silvice Bacău, au desfășurat o acțiune de prevenire și combatere a activităților ilegale din domeniul silvic, pe raza județului Bacău.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate controale la două depozite de materiale lemnoase și la două exploatări forestiere.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat o infracțiune în flagrant, fiind întocmit dosar penal pentru deținerea, în depozite, de către un operator economic, a unui volum de material lemnos pentru care diferența dintre stocul fizic și cel scriptic, înregistrat în Sistemul Informațional Integrat pentru Păduri (SUMAL), depășea 20% raportat la stocul scriptic, dar nu mai puțin de 10 metri cubi, la momentul constatării faptei.

Totodată, au fost aplicate șapte sancțiuni contravenționale la regimul silvic, în valoare totală de 15.000 de lei.

Ca măsură complementară, polițiștii au dispus confiscarea și ridicarea în vederea confiscării a unui volum total de 197,10 metri cubi de material lemnos, în valoare de 36.700 de lei, din care 22,28 metri cubi fizic și 174,82 metri cubi valoric.

Polițiștii recomandă operatorilor economici și persoanelor implicate în activități din domeniul silvic să respecte legislația în vigoare privind exploatarea, depozitarea, transportul și comercializarea materialelor lemnoase, să asigure o evidență corectă a stocurilor în SUMAL și să verifice proveniența legală a materialelor lemnoase și documentele de însoțire.

Acțiunile de acest tip vor continua, în vederea protejării fondului forestier și prevenirii faptelor ilegale.