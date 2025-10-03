Informare Publică: Intervenție pe Calea Adjudului din orașul Onești

Astăzi – 3 octombrie 2025, s-a înregistrat o avarie la nivelul conductei de alimentare cu apă, cu diametrul de 200 mm, de pe Calea Adjudului din orașul Onești, județul Bacău.

Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA sunt nevoite să reducă presiunea apei potabile în intervalul orar 09.00 – 14.00, pe Calea Adjudului și Calea Mărășești, precum și în zona industrială și cartierul Borzești.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor afectați, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile la parametri optimi, în cel mai scurt timp.

Biroul de comunicare