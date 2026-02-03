Informare publică: Apă cu presiune redusă pe mai multe străzi din orașul Onești!

Astăzi, 03 februarie 2026, s-a înregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 100 mm, de pe strada Mercur, din orașul Onești, județul Bacău.

Pentru executarea lucrărilor de reparație, echipele RAJA sunt nevoite să reducă presiunea apei potabile, în intervalul orar 09:30 – 14:30, consumatorilor de pe străzile: Mercur, George Bacovia (parțial), Stirenului, Sintezei, Libertății, aleea Viitorului, bulevardul Belvedere (parțial). La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile la parametri optimi, în cel mai scurt timp.

Biroul de Comunicare RAJA S.A.