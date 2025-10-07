Informare Publică: Apă cu presiune redusă în cartierul TCR din orașul Onești!

Echipele RAJA sunt nevoite să reducă presiunea apei pe instalație pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă, de pe strada 13 Septembrie din orașul Onești, județul Bacău.

Astfel, astăzi – 7 octombrie 2025, în intervalul orar 10.00 – 13.00, se furnizează apă cu presiune redusă consumatorilor din cartierul TCR, iar la etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze tuturor abonaților afectați, pe care îi asigurăm că echipele RAJA fac tot posibilul pentru remedierea avariei și reluarea furnizării apei potabile în parametrii optimi, în cel mai scurt timp.

Biroul de Comunicare – RAJA S.A.