ÎNFIINȚAREA ȘI EXTINDEREA NATO:  XXIII. Testamentul lui Elțîn, Helsinki martie 1997

Întâlnirea dintre președinții Bill Clinton și Boris Elțîn care a avut loc la Helsinki în 21 martie 1997 este prima de după alegerile prezidențiale din 1996, în care ambii au câștigat al doilea mandat prezidențial. Clinton a definit-o ca o întâlnire strategică și istoria a dovedit cu prisosință această apreciere. Ea a impus gândirea politică americană asupra securității europene, rolul dominant al Statelor Unite în Europa și izolarea Federației Ruse. Administrațiile Bush junior și Biden au dus această gândire până la ultimele consecințe: războiul din Ucraina dintre Statele Unite, prin procură, și Federația Rusă, precum și crahul economic european.

Discuțiile directe și corespondența Elțîn-Clinton de până la alegerile din 1996 s-au caracterizat printr-o anumită ambiguitate, evitând confruntarea deschisă asupra celor două concepții de securitate colectivă europeană. Elțîn amânase inevitabilul extinderii NATO spre est și acceptase, în ultimă instanță, semnarea Parteneriatului pentru Pace, obținând în schimb sprijinul lui Clinton în campania electorală prezidențială din Rusia, inclusiv o infuzie de două miliarde de dolari și specialiști de campanie americani. În acest răstimp diplomația americană a consolidat terenul pentru punerea în practică a Strategiei de Expansiune NATO [1], elaborată în 1993.

În 1997 termenii s-au schimbat. Moratoriul cu privire la expansiunea NATO se sfârșise și urma oficializarea expansiunii spre est ̶ ceea ce s-a făcut la Summitul NATO de la Madrid din 8-9 iunie, prin invitarea Poloniei, Ungariei și Cehiei ̶ și instituționalizarea parteneriatului NATO-Rusia ̶ ceea ce, de asemenea, s-a făcut, prin semnarea la 27 mai, la Paris, a Actului Fondator NATO-Rusia. Planul american de controlare „in toto” a securității europene a fost pus în aplicare până la ultimul detaliu, pe fondul incapacității Federației Ruse de a reacționa.

Memoriile personalităților de prim rang care au participat la elaborarea acestor documente au acreditat ideea că președintele Elțîn ar fi fost de acord cu aceste oficializări.

Un ultim lot de documente referitoare la acea perioadă a fost desecretizat în 2024, la aniversarea a 75 de ani de la înființarea NATO. Un grupaj esențial a fost publicat în iulie 2024 [2]. Cel mai important dintre aceste documente relatează discuția Clinton – Elțîn din 27 martie 1997 de la Helsinki, care a avut două obiective strategice: definitivarea textului Acordului de Cooperare NATO-Rusia și fixarea parametrilor unor noi acorduri de dezarmare bilaterală ([2]. Doc.14; și [3]). Discuția a fost deschisă, în contradictoriu și pe alocuri dură. Pasajul ei definitoriu este explicitarea de către președintele Elțîn a poziției Federației Ruse față de evenimentele în curs:

„Poziția noastră nu s-a schimbat. Rămâne o greșeală mișcarea NATO spre est. Dar trebuie să fac pași pentru a atenua consecințele acestei mișcări pentru Rusia. Sunt pregătit să intru într-un acord cu NATO, nu pentru că vreau, ci pentru că sunt forțat” («it is a forced step»). Nu există altă soluție în acest moment. («There is no other solution for today»).” Acest pasaj poate fi considerat testamentul președintelui Elțîn și moștenirea președintelui Putin în materie de politică externă.

O bună parte a discuției la de la Helsinki s-a purtat pe problema eventualei extinderi a NATO la fostele republici sovietice, în special Ucraina. În primă instanță Elțîn a spus că nu poate semna niciun acord NATO-Rusia care să nu prevadă o excludere a extinderii NATO la fostele republici sovietice. Clinton, la rândul lui, a afirmat că nu poate semna un acord cu o astfel de limitare, referindu-se explicit la Țările Baltice. La refuzul intransigent al lui Clinton, Elțîn a făcut pași înapoi, solicitându-i un „gentlement agreement, care să nu fie trecut în Acord”, că o astfel de extindere nu va avea loc, apoi că nu va avea loc în viitorul apropiat («near future»), în viitorul cel mai apropriat («nearest future») și, în ultimă instanță, nu în primele valuri («not in the first waves»). „Bill, înțelege-mă, ar fi extrem de dificil pentru mine să mă întorc acasă lăsând impresia că am acceptat lărgirea NATO. Foarte dificil.” Clinton a refuzat orice concesie, folosind, repetat, o nouă marotă verbală: Acest Acord NATO-Rusia va dovedi lumii că este vorba de „un nou NATO” și „o nouă Rusie” care nu mai sunt într-o relație de adversitate.

În cursul îndelungatei dispute de la Helsinki, Clinton i-a reamintit lui Elțîn eforturile pe care le-a făcut pentru a-l ajuta atunci când „era la pământ” și i-a subliniat, în termeni destul de apăsați, care este, de facto, cadrul de mișcare al Rusiei: „A ne consulta înseamnă a vorbi despre, înseamnă să fim siguri că noi suntem la curent cu preocupările/interesele voastre («your concerns») și că voi înțelegeți deciziile noastre, pozițiile noastre și gândirea noastră.”

Peste două luni, la 27 mai 1997, șefii de State și Guverne ai celor 16 State NATO și președintele Elțîn au semnat, la Paris, Actul Fondator NATO-Rusia privind Relațiile Mutuale, Cooperarea și Securitatea dintre NATO și Federația Rusă, al cărui principiu fundamental declarat era că „NATO și Rusia nu se consideră adversari. Ele împărtășesc scopul comun de a depăși vestigiile confruntării și competiției anterioare și de a întări încrederea reciprocă și cooperarea.” Capitolul II al Actului Fondator stabilește constituirea Consiliului Comun Permanent NATO-Rusia „mecanism de consultare, coordonare, de cooperare și, în maxima măsură posibilă, de luare de decizii comune și acțiuni comune în probleme de securitate de interes comun.” Canalele de comunicare politică și militară ale CCP (redenumit și redefinit NRC ̶ Consiliul NATO-Rusia, prin Declarația de la Roma din 2002) au funcționat eficient, cu unele sincope în momentele de dezacord fundamental.

Actul Fondator NATO-Rusia și oficializarea extinderii NATO au constituit practic un act politic unitar (27 mai-Paris și 8-9 iunie-Madrid), care a impus gândirea și voința politică americană de după implozia Uniunii Sovietice în privința securității europene. Actul Fondator și Consiliul NATO – Rusia au constituit formula prin care Rusia nu a fost exclusă și nu a fost inclusă în deciziile de securitate europeană. În memoriile sale, Strobe Talbott definește foarte expresiv această situație: „scopul este de a include Rusia într-un fel de grup de conducere, altminteri constituit din aliații noștri NATO principali, sub același acoperiș, dar într-o rezervație. Vederile Rusiei contau prea puțin pe arena internațională și ea era ținută la un braț distanță, docilă pentru moment, într-o rezervație” («it was still being kept at arm’s length, docile for the moment, but confined to a reservation») ([4],p.24; [5],p.123).

Revăzând ansamblul documentelor desecretizate în ultimul deceniu care devoalează cel mai înalt nivel de decizie al jocului politic de atunci, rămâi cu impresia unei table de șah cu un singur jucător, jucând cu albele și manipulând negrele în funcție de cât de mult voia să prelungească sau să nuanțeze jocul.

Cei care au iluzia că au jucat un rol mai mult sau mai puțin important în „procesul dificil de aderare a României la NATO” ar trebui să studieze aceste documente. Absorbirea României, ca și a celorlalte state central și est-europene în NATO era sigură și inevitabilă (dacă cineva ar fi dorit să o evite) în 1993 [1]. Calendarul era fixat ̶ România era planificată pentru Valul al Doilea [1], și așa a fost absorbită. Nici mai devreme, nici mai târziu.

Ceea ce au făcut ei, și poartă îndeobște numele de „satisfacere a criteriilor NATO” (și, la fel, UE), a fost:

– destructurarea, dezasamblarea și demolarea în ritm alert a economiei naționale și punerea resturilor ei sub controlul corporațiilor și marii finanțe internaționale [6], deznaționalizarea instituțiilor de forță ale țării, în primul rând desființarea armatei naționale și reorganizarea resturilor ei, via NATO, sub control american, inclusiv acțiuni de mercenariat militar acolo unde interesele Statelor Unite au cerut-o.

– crearea unei clase politice (politicianiste) și de presă total obediente față de dictatul politic american. În particular, această clasă de mercenari politici, extrem de periculoasă pentru interesele noastre naționale, a susținut cu fervoare, timp de trei decenii, interesele naționalismului xenofob kievean și continuă să le susțină ̶ într-o inerție a absurdului ̶ și în noul context geopolitic, în care orientarea politicii americane pentru Europa s-a schimbat.

Restul sunt prafuri, reunite sub un termen generic ̶ „dimocraci”.

Pentru cei care s-au trezit, există o scuză și o consolare: toate acestea s-au întâmplat și se întâmplă și la case mai mari, toate acestea erau în mod obiectiv inevitabile, țineau de modul în care istoria e modelată de marile puteri. Dintre care în 1993 rămăsese una singură ̶ Statele Unite ale Americii.

Prof. Dr. Tiberiu Tudor