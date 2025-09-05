Incident la Autogara Bacău: femeie reținută după ce a amenințat trecătorii cu un cuțit

În această dimineață, în jurul orei 09:00, un apel la numărul unic de urgență 112 a semnalat prezența unei femei care amenința cetățenii cu un cuțit, în incinta Autogării Bacău.

Un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău s-a deplasat de urgență la fața locului. Forțele de ordine au constatat că situația se confirma și au intervenit prompt, imobilizând persoana agresivă înainte ca cineva să fie rănit.

Femeia a fost condusă la sediul unității de jandarmi, iar pe numele acesteia au fost întocmite actele de sesizare pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare cu armă albă. Dosarul urmează să fie înaintat organelor de urmărire penală competente, care vor continua cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale incidentului.

👉 Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar intervenția rapidă a jandarmilor a prevenit producerea unor consecințe grave.