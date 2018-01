Fiica inculpatului a vorbit în instanţă despre anii întregi în care mama ei a fost victima agresiunilor exercitate de tatăl său. Prin rechizitoriul întocmit în 2017, de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului V.V., pentru infracţiunile de lovire sau alte violenţe şi nerespectarea hotărârii judecătoreşti. Potrivit procurorilor, pe 2 aprilie 2016, bărbatul ar fi încălcat ordinul de protecţie, emis de Judecătoria Oneşti, prin care a fost obligat să păstreze o distanţă de minimum 20 de metri faţă de fosta sa soţie, V.C., a mers la barul unde lucra aceasta, a jignit-o şi a scuipat-o, după care a lovit-o cu pumnii. Femeia a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 1-2 zile îngrijiri medicale. În cursul urmăririi penale, inculpatul a negat faptele. Ulterior, când a început procesul, bărbatul a dispărut. Nu s-a prezentat în instanţă, deşi pe numele său au fost emise mai multe mandate de aducere. La stabilirea pedepsei, Judecătoria Oneşti a luat în calcul şi atitudinea violentă continuă a inculpatului, după despărţirea de fosta soţie, motiv pentru care s-a şi emis ordin de protecţie împotriva bărbatului. Inculpatul a fost obligat să păstreze o distanţă de minimum 20 de metri faţă de fosta sa soţie, dar şi faţă de fiica sa (încredinţată exclusiv mamei). Prin ordinul de protecţie, bărbatului i s-a interzis orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, pentru o perioadă de trei luni. „Persoana vătămată a relatat instanţei că ulterior emiterii ordinului de protecţie, inculpatul o aştepta de la serviciu, iar că în ziua incidentului, se afla la lucru când s-a prezentat inculpatul care i-a cerut un pahar de vin pe care ulterior i l-a aruncat în faţă, a scuipat-o, i-a adresat cuvinte injurioase, după care a lovit-o. A mai arătat persoana vătămată că, deşi inculpatul avea ordin de protecţie şi faţă de fiica sa, acesta s-a dus la şcoală şi i-a vorbit urât încercând chiar să o lovească, iar din momentul în care s-a reîntors din Anglia, după deschiderea procesului penal, inculpatul a început să le ameninţe atât prin mesageria vocală, cât şi prin mesaje”, se arată în sentinţă. Fiica inculpatului a vorbit în instanţă despre anii întregi în care mama ei a fost victima agresiunilor exercitate de tatăl său. Instanţa a avut în vedere gradul ridicat de pericol social, frecvenţa infracţiunilor considerate antecedente penale, dar şi faptul că inculpatul nu a recunoscut infracţiunile şi s-a sustras de la judecata dosarului. Din aceste motive, instanţa l-a condamnat pe V.V. la 7 luni închisoare, pedeapsă ce se va executa în regim de detenţie. Sentinţa nu este, însă, definitivă. 0 SHARES Share Tweet

