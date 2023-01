Început de an promițător la Centrul deTransfuzii

Început de an promițător la Centrul de Transfuzii Bacău, promițător prin prisma cifrelor statistice ale lui 2022, care a fost un an mult mai bun decât ultimii doi, pandemia fiind cea care și-a pus amprenta pe activitatea de aici. Dacă înainte de pandemie la Centrul de Transfuzii se înregistrau câte 8-9.000 de donări pe an, în 2022 au fost recoltate 7884 de pungi de sânge. Comparativ cu anii precedenți, cu 7304 pungi de sânge recoltate în 2021 și 6443 recoltate în 2020, sunt speranțe că lucrurile vor reveni la normal.

În 2022, 10 băcăuani au donat sânge de 5 ori

Numărul donatorilor este mai mic pentru că sunt donatori care au donat de mai multe ori. Astfel, în 2022 au fost 10 donatori care au donat de 5 ori, 70 au donat de 4 ori, 213 au donat de 3 ori și 480 au donat de două ori. Practic, din numărul total de donatori, 773 sunt donatori fidelizați. Este îmbucurător și faptul că se observă o creștere a numărului de donatori inițiali, adică a celor care donează pentru prima dată. „Dintre donatorii inițiali se selectează donatorii fidelizați. Sunt mulți cei care vin odată după care nu mai revin, dar sunt și unii care înțeleg și încep să vină de două-trei ori. Cei care donează de câte cinci ori pe an sunt donatori fidelizați în ani de zile, dar ne mulțumim și cu cei care donează de câte două-trei ori”, ne-a spus dr. Adriana Ghindă, directorul Centrului de Transfuzii Bacău.

Scăderea populației în județ afectează numărul de donatori

Practic, anul 2022 a fost „salvat” în ultimul trimestru, când au fost colectate peste 2000 de pungi de sânge, „ca în vremurile bune”, după cum a spus dr. Adriana Ghindă. Un alt factor care se răsfrânge asupra numărului donatorilor și implicit a donărilor ține de domeniul statisticii. Potrivit cifrelor ultimului recensământ, populația județului a scăzut cu aproximativ 40.000 de persoane, scădere care a avut loc în rândurile populației active, adică exact segmental țintă pentru donatori, 18-60 de ani.

Cum a început anul la Centrul de Transfuzii

Sigur, nu e o noutate, iar această situație se regăsește la fiecare început de an. Este și firesc ca după perioada în care cu toții am stat la masa și s-au făcut chiar și mici sau mai mari excese, nu prea se gândește nimeni la actul de donare de sânge. Ca atare, colecta pentru prima săptămână din 2023 nu este una însemnată, cea mai bună zi de recoltare neaducând mai mult de 20 de pungi. Și dacă am început un nou an, în multe domenii cu noutăți, în ceea ce privește donarea nu s-a schimbat nimic. Și când spunem asta, ne referim la beneficiilor de care se bucură donatorii, respectiv bonuri de masa care se dau pe card (7 tichete x 9,56 lei), zi liberă de la serviciu, gratuitate pe transport public timp de o lună la nivel de municipiu și analize gratuite.

„Fluxurile mari de donatori a rămas în zilele de vineri și de sărbători legale, ceea ce înseamnă că, acele tichete de masa, așa cum sunt ele, contează. Altfel nu am o explicație cum luni, marți, miercuri, joi, avem 25-30 de donatori și vinerea avem 50. Sau înainte de Paște și Crăciun sunt mulți. Și cu zilele libere e cu dus-întors, pentru că mulți angajatori nu dau această liberă, deși noi le dăm adeverințe”, a explicat șefa Centrului de Transfuzii Bacău.

„Schimbarea la față”

Poate că acest subtitlu este mult prea pretențios, dar trebuie să scoatem în evidență și faptul că în această perioadă, la Centrul de Transfuzii, se execute tot felul de lucrări de renovare. „Mai schimbăm câteva ferestre, ferestre care datează din 1965, am mai refăcut încăperi care aveau faianță de când s-a dat clădirea în folosință, am pus pe jos în toate încăperile, așa cum cer toate normele sanitare, tarchet, fără muchii, fără colțuri. Am refăcut și grupurile sanitare, am și văruit…”, a precizat dr. Adriana Ghindă care a indicat și sursa de finanțare – Institutul Național de Transfuzie Sanguină. Tot șefa Centrului de Transfuzii Bacău ne-a spus că întotdeauna mai este nevoie de câte ceva. Și a făcut din nou referire la personal, centrul băcăuan funcționând de ani buni de zile subdimensionat din acest punct de vedere. „Mi-aș dori anul acesta să putem achiziționa o mașină a noastră, o autospecială, să nu mai depindem de Stația de Ambulanță pentru colectele mobile și pentru transportul sângelui”, a mai spus dr. Adriana Ghindă care a subliniat și faptul că s-a revenit la normal din punct de vedere al colectelor mobile. Mai mult decât atât, 30% din colectă provine din colectele mobile, acestea desfășurându-se la Târgu Ocna, Moinești, Comănești și Onești, colectele având loc cam odată la trei luni. Foarte importante sunt și colectele efectuate în rândul unor instituții cum ar fi Jandarmeria, Poliția, unitățile militare sau ISU.