Incendiu puternic la Agăș. O locuință și două anexe, distruse de flăcări

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău au intervenit în această dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Agăș.

La fața locului au fost direcționate forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești, care au ajuns cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și o autofreză, acționând rapid pentru localizarea și lichidarea focului.

Din fericire, nu au fost raportate victime.

Flăcările au cuprins o casă de locuit și două anexe gospodărești, afectând o suprafață totală de aproximativ 150 de metri pătrați. După primele cercetări, pompierii au stabilit ca posibilă cauză de izbucnire a incendiului un coș de fum deteriorat.

Echipajele ISU Bacău reamintesc cetățenilor importanța verificării periodice a coșurilor de fum, pentru prevenirea unor astfel de evenimente.