Incendiu provocat la Ardeoani: prejudiciu de 40.000 lei, autorul reținut

Un incendiu produs la Ardeoani a distrus o stivă de baloți de lucernă, provocând un prejudiciu considerabil. Autorul, un localnic de 66 de ani, a fost identificat și reținut de polițiști.

La data de 12 august a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Moinești au fost sesizați de un bărbat de 50 de ani, din comuna Ardeoani, cu privire la producerea unui incendiu în noaptea de 8 spre 9 august.

Flăcările au cuprins o stivă de baloți de lucernă aflată în grădina din apropierea locuinței sale, valoarea prejudiciului fiind estimată la aproximativ 40.000 de lei.

În urma cercetărilor efectuate, echipa operativă a identificat un bărbat de 66 de ani, din aceeași localitate, bănuit de comiterea faptei. Pe baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, sub acuzația de distrugere.

Suspectul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău, urmând ca cercetările să continue pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului.