Incendiu la un bloc din Bacău

Pompierii militari din Bacău intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe situat pe strada Mircea Eliade, în municipiu.

Potrivit primelor informații, la locul solicitării au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autospecială de descarcerare, precum și un echipaj SMURD.

Incendiul se manifestă la nivelul unui apartament aflat la etajul al patrulea al imobilului.

Echipajele de intervenție acționează pentru evacuarea locatarilor, concomitent cu operațiunile de localizare și lichidare a incendiului, dar și pentru protejarea apartamentelor învecinate.

Intervenția este în dinamică, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit incendiul.

ACTUALIZARE:

Au mai fost direcționate la fața locului încă două autospeciale de stingere si o ambulanță SAJ. Incendiul este localizat, se lucrează pentru lichidare. Din bloc s-au autoevacuat în juru de 100 de persoane iar 6 persoane au fost evacuate de către pompieri.