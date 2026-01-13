Incendiu la un autocamion pe DN E85, în comuna Răcăciuni

În această după-amiază, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la trenul de rulare al unui autocamion, în comuna Răcăciuni, pe DN E85.

La locul evenimentului s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), încadrată cu forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, care a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului.

În urma incendiului au ars anvelopele de la trenul de rulare și mai multe elemente de caroserie ale autocamionului.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind frecarea, patinarea sau alunecarea unor componente.

Intervenția s-a încheiat fără înregistrarea unor victime.