Incendiu la un apartament în Bacău

Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament din municipiul Bacău.

Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD.

Din primele informații, nu au fost înregistrate victime. Incendiul a fost lichidat, iar în urma acestuia au ars bunuri dintr-o cameră a apartamentului.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind folosirea focului deschis în spații închise.