Incendiu la o locuință și anexele acesteia în comuna Poduri, sat Poduri

ISU Bacău a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit astăzi în comuna Poduri, sat Poduri. La fața locului s-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara și ambulanța SMURD.

Potrivit pompierilor, în urma incendiului au ars o casă de locuit P+1, un adăpost de animale și o anexă, pe o suprafață totală de aproximativ 150 mp. Intervenția promptă a pompierilor a permis lichidarea incendiului în limitele găsite.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza probabilă a incendiului este folosirea focului deschis în spații închise.

ISU Bacău reamintește populației să respecte regulile de prevenire a incendiilor, mai ales în gospodării și spații cu animale.