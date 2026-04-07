Incendiu la o locuință din comuna Mărgineni, satul Podiș. Aproximativ 300 mp afectați

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Bacău au intervenit, astăzi, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Mărgineni, satul Podiș.

La locul solicitării au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și autofreza (AFZM). Totodată, pentru gestionarea situației, a fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Potrivit reprezentanților ISU, incendiul a fost lichidat după intervenția echipajelor, însă flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, fiind afectate casa de locuit, un garaj și o anexă gospodărească.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

În prezent, echipajele de intervenție acționează pentru aplicarea măsurilor complementare și pentru prevenirea apariției unor pericole suplimentare.

Din fericire, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime.