Incendiu la o locuință din comuna Balcani. Intervenție rapidă a pompierilor din Moinești

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești au intervenit luni seară în comuna Balcani, sat Balcani, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, pentru gestionarea operativă a situației.

Incendiul a fost lichidat rapid, iar intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor la întreaga locuință. Au ars aproximativ 60 de metri pătrați din acoperișul casei, însă nu s-au înregistrat victime.

Potrivit primelor concluzii ale echipei de intervenție, cauza probabilă a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații deschise.