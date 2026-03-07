Incendiu la o fânărie în comuna Racova, județul Bacău. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o fânărie din comuna Racova, sat Racova.

Potrivit primelor informații, la locul intervenției au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, precum și echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Buhuși.

Incendiul a fost localizat de către forțele de intervenție, iar pompierii acționează în continuare pentru lichidarea focarelor și pentru înlăturarea efectelor negative produse de incendiu.

Flăcările se manifestă pe o suprafață de aproximativ 550 de metri pătrați.

Din fericire, până în acest moment nu au fost înregistrate victime.

Intervenția este în dinamică, iar datele privind evoluția situației vor fi actualizate pe măsură ce misiunea pompierilor continuă.