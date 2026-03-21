Incendiu la o fabrică de cherestea din Hemeiuș; pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale

Pompierii militari din Bacău au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o fabrică de cherestea din comuna Hemeiuș, satul Hemeiuș.

La sosirea forțelor de intervenție la locul evenimentului, incendiul se manifesta violent la nivelul a trei hale, pe o suprafață estimată la aproximativ 2.000–2.500 de metri pătrați.

Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT pentru informarea populației din zonă.

Pentru gestionarea situației, la fața locului au intervenit cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și comandă, precum și un echipaj SMURD.

Intervenția pompierilor s-a desfășurat pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea propagării focului la alte construcții din incinta fabricii. Cauza izbucnirii incendiului urma să fie stabilită după finalizarea intervenției.