Incendiu la o casă tip duplex în comuna Cleja. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale

Pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință de tip duplex, în comuna Cleja, sat Cleja.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere și o autospecială de hidroperforare din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și o ambulanță SMURD.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, echipajele operative acționând pentru localizarea focarului și limitarea propagării flăcărilor la construcțiile învecinate.

Echipajul SMURD prezent la intervenție a acordat îngrijiri medicale unei persoane de sex feminin care a suferit un atac de panică.

Misiunea este în dinamică, urmând ca, după lichidarea incendiului, să fie stabilite cauza probabilă a producerii acestuia și pagubele materiale.