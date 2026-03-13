Incendiu la două locuințe din Dărmănești. Pompierii au intervenit pentru a împiedica extinderea flăcărilor

Pompierii militari au intervenit în seara zilei de 12 martie, în jurul orei 21:23, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la două locuințe din orașul Dărmănești, pe strada Valea Uzului.

La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Comănești, precum și o autospecială de stingere de la Detașamentul de Pompieri Moinești.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul acoperișurilor a două locuințe, existând pericolul ca flăcările să se extindă la construcțiile învecinate. Pompierii au intervenit rapid pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să limiteze propagarea focului la alte gospodării din apropiere.

În urma incendiului au fost distruse acoperișurile celor două case pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, precum și mai multe bunuri din interiorul locuințelor.

Potrivit primelor concluzii ale pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost un burlan metalic neprotejat termic față de materialele combustibile.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență.