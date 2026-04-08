Incendiu la două locuințe din Asău, lichidat de pompierii băcăuani

Miercuri seară, pompierii militari băcăuani au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit în comuna Asău, satul Asău.

La locul intervenției au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la două locuințe, pe o suprafață de aproximativ 160 de metri pătrați.

Potrivit pompierilor, incendiul a fost localizat în timp operativ, intervenția promptă a forțelor deplasate la fața locului împiedicând extinderea flăcărilor la alte construcții din apropiere.

Echipajele au acționat pentru lichidarea focarelor și înlăturarea efectelor negative ale incendiului. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.