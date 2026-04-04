Incendiu într-un apartament din Comănești, fără victime

În noaptea trecută, pompierii militari băcăuani au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament din orașul Comănești, situat pe strada Aleea Parcului.

La locul intervenției au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta într-o cameră a locuinței, cu degajări de fum. Pompierii au acționat rapid pentru localizarea și lichidarea focului, reușind să împiedice extinderea acestuia la restul apartamentului.

Din motive de siguranță, mai multe persoane din apartamentele învecinate au fost evacuate temporar. Din fericire, în urma incidentului nu s-au înregistrat victime.

În incendiu au ars elemente de mobilier dintr-un dormitor.

Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Reprezentanții ISU recomandă cetățenilor să verifice periodic instalațiile electrice și să utilizeze aparatele electrice în condiții de siguranță, pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente.