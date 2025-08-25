Incendiu în comuna Răcăciuni. Trei mașini de pompieri au intervenit

Un incendiu puternic a izbucnit în comuna Răcăciuni, sat Fundu Răcăciuni, unde flăcările au cuprins două case de locuit și mai multe anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

La fața locului au intervenit 18 pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău.

Forțele de intervenție au acționat cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Incendiul a fost localizat, iar echipajele au reușit să împiedice extinderea flăcărilor la alte construcții din apropiere. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.