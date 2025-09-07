Incendiile au crescut cu 16% în județul Bacău: bilanțul ISU pe primele șapte luni ale anului

De la începutul anului și până în prezent, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău a desfășurat o activitate intensă în domeniul apărării vieții, bunurilor și mediului. Structura a acționat pentru prevenirea și gestionarea incendiilor și dezastrelor, dar și pentru implementarea măsurilor de protecție civilă și monitorizare a situațiilor de urgență. Activitățile s-au derulat în colaborare cu instituțiile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Sistemului Național de Apărare și alte autorități locale responsabile.

În plan operativ, pompierii băcăuani au gestionat un număr de 7.717 evenimente, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 6.692 situații de urgență. Acestea au inclus 537 de incendii, 178 de arderi necontrolate, 931 de alte intervenții și 198 de situații de urgență diverse. De asemenea, echipajele au participat la 38 de exerciții și 15 misiuni de descarcerare. În urma intervențiilor, au fost salvate sau asistate 287 de persoane și 35 de animale, fiind protejate bunuri și instalații în valoare de aproape 34 de milioane de lei.

Activitatea SMURD a fost de asemenea intensă, cu 3.538 de intervenții în primele șapte luni ale anului. Dispeceratul inspectoratului a gestionat 26.333 apeluri la 112, ceea ce înseamnă o medie zilnică de peste 124 de solicitări. În aceeași perioadă, sistemul RO-ALERT a fost utilizat pentru transmiterea a 53 de mesaje de avertizare către populație, în special pentru prezența animalelor sălbatice în zone locuite și pentru fenomene meteorologice periculoase. Totodată, autoritățile locale au primit 100 de mesaje de avertizare meteo de tip cod galben, portocaliu și roșu.

În domeniul prevenirii incendiilor, inspectorii ISU au efectuat 606 controale, dintre care 307 la operatori economici și 257 la instituții publice. În urma verificărilor, au fost identificate 2.365 de nereguli, aplicându-se 1.901 avertismente și 464 de amenzi, în valoare totală de 973.483 de lei. În unitățile de învățământ au fost efectuate 115 controale, fiind descoperite 212 nereguli și aplicate sancțiuni în cuantum de 46.500 lei.

În contextul apropierii sezonului de recoltare și igienizare a terenurilor agricole, ISU Bacău atrage atenția asupra riscului utilizării focului deschis. În primele șapte luni ale anului au fost aplicate 23 de sancțiuni, însumând 52.500 lei, pentru incendii provocate prin arderea resturilor vegetale. Inspectoratul subliniază că activitățile de prevenire și control vor continua, mai ales în unitățile de învățământ, siguranța copiilor și a comunității fiind o prioritate permanentă.